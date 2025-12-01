OM : Le départ très attendu après le clash sur le mercato !

Après les différents dossiers qui les ont opposés lors des dernières périodes de mercato, l’OM et le LOSC vont se retrouver vendredi prochain, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre également très importante pour le classement et Bruno Genesio, comme Olivier Létang, attendent les Olympiens de pied ferme.
L’heure est aux retrouvailles entre l’OM et le LOSC. Deux clubs dont les dirigeants ne semblent pas être les meilleurs amis du monde, Olivier Létang ayant plusieurs fois critiqué les méthodes de ses homologues marseillais sur le mercato. Déjà dans le dossier Edon Zhegrova, annoncé proche de Marseille avant de finalement rejoindre la Juventus.
« Un très grand combat vendredi contre l’Olympique de Marseille »
« Je suis surpris qu’il puisse y avoir un accord entre Zhegrova et l’OM. Nous, on n’a aucun contact avec l’OM. Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat (…) C’est surprenant, mais on n’est pas à une surprise près avec l’OM », avait déclaré le président du LOSC. En conférence de presse fin septembre, Olivier Létang avait de nouveau taclé l’OM, cette fois-ci concernant Chancel Mbemba, recruté l’été dernier, mais qui aurait pu arriver un an plus tôt : « J’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM en faisant les choses dans le bon ordre pour savoir s’il était possible que Chancel puisse nous rejoindre. Et les deux fois, j’ai eu une position claire et ferme me disant qu’il ne partirait pas. Donc je n’ai pas voulu créer de confusion. »
« On va les attendre »
L’OM est donc très attendu vendredi à Lille, d’autant plus que les Dogues ne comptent que trois points de retard au classement. « C’est un match de Ligue des champions, on a l’habitude d’avoir des matchs très intenses, très tactiques contre eux. Ils ont le deuxième meilleur effectif de France, derrière Paris. Ils ont un très bon coach. On connait la ferveur marseillaise, ils sont très performants à l’extérieur, donc ce sera à nous d’être solide défensivement, et de montrer ce qu’on vaut à domicile, parce que nous aussi on est très performants chez nous », a déclaré Bruno Genesio au micro de Ligue 1+, après la victoire du LOSC contre Le Havre (0-1). Olivier Létang a lui aussi évoqué cette rencontre : « On a un très grand combat vendredi contre l’Olympique de Marseille qui sera le favori de cette rencontre. Donc on va les attendre. »