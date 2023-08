L'OM vit un fiasco, c'était écrit

Jean de Teyssière

La défaite marseillaise lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions avait de quoi surprendre, surtout au vu du scénario du match. Menant 2-0 à l'entrée du temps additionnel de la seconde mi-temps, l'OM avait sa qualification pour les barrages en main. Mais un penalty dans les dernières secondes et une séance de tirs au but plus tard, le club français passe à la trappe. Comme d'habitude, puisque depuis 10 ans, seul Monaco a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions en passant par les tours de qualifications. La défaite marseillaise n'a donc rien de surprenante.

L'OM fait perdurer une bien mauvaise tradition pour les clubs de Ligue 1 engagés dans les tours qualificatifs pour disputer la Ligue des Champions. Ayant terminé troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'OM était confronté à l'équipe grecque du Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire. Un adversaire a priori abordable, surtout vu les moyens déployés par l'OM durant le mercato avec notamment les arrivées de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang.

Monaco, seule équipe qualifiée en Ligue des Champions

En 2017, l'AS Monaco un bel exploit en passant les deux tours. Lors du troisième tour préliminaire, les Monégasques avaient éliminé le club turc de Fenerbahçe (1-2, 3-1) avant de rééditer face à Villarreal (2-1, 1-0). La suite, tout le monde la connait, un joueur explose et amène son équipe jusqu'en demi-finale face à la Juventus Turin : Kylian Mbappé. Le Bondynois réalise des performances exceptionnelles pour son âge en marquant deux buts face à Manchester City en huitièmes de finale (3-5, 3-1), trois buts face au Borussia Dortmund, (3-2, 3-1) et un but en demi-finale face à la Juventus Turin (0-2, 1-2).

L'OM a fixé son prix pour Guendouzi https://t.co/jnzk5IUqQk pic.twitter.com/XkW9J29u93 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

10 ans, neuf éliminations

À part cette belle éclaircie, conclue sur une épopée mythique de l'AS Monaco en 2017, plus rien. Lors de la saison 2013-2014, l'Olympique Lyonnais dispose du Grasshopper Club Zürich au troisième tour préliminaire avant d'être battu par la Real Sociedad d'Antoine Griezmann, qui inscrira au stade Gerland un retourné mythique. L'année suivante, Lille bat également le Grasshopper Club Zürich avant d'échouer face à Porto. En 2015-2016, l'AS Monaco est battu par Valence lors des barrages, tout comme Nice par Naples, en 2017-2018. Il faut ensuite attendre la saison 2021-2022 pour voir un club français jouer les tours qualificatifs et Monaco en jouera deux consécutifs. Pour la même issue et une élimination en barrage en 2021 par le Shakhtar Donestsk et en 2022 au troisième tour préliminaire par le PSV Eindhoven. Avant l'odyssée 2023-2024 de l'OM, vite écourtée par les Grecs du Panathinaïkos. C'était écrit.