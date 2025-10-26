L'OM victime d'un coup à la Zidane : Il calme tout le monde en direct !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Odsonne Edouard a été l'un des grands artisans de la victoire du RC Lens face à l'OM. En effet, le numéro 11 des Sang-et-Or a inscrit un but sur penalty. Alors qu'Odsonne Edouard a réalisé une panenka, Pierre Sage est revenu sur celle de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006.

Ce samedi soir, le RC Lens a battu l'OM au stade Bollaert (2-1). Menés au score à la suite d'une réalisation de Mason Greenwood, les Sang-et-Or sont revenus au score grâce à Odsonne Edouard, avant de passer devant : Benjamin Pavard ayant marqué contre son camp.

Lens-OM : Odsonne Edouard a mis une panenka Grâce à une panenka, Odsonne Edouard a permis au RC Lens d'égaliser face à l'OM, et ce, sur penalty. Lors d'un entretien accordé à l'émission Stephen Brunch ce dimanche, Pierre Sage est revenu sur le but de l'attaquant de 27 ans.