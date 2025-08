L’OM vend la mèche pour son prochain transfert !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM se rapproche d’un renfort défensif prometteur. Le club phocéen mène des discussions avancées avec Bruges pour la signature de Joel Ordoñez, jeune défenseur équatorien. Le joueur a clairement affiché sa volonté de rejoindre Marseille et ne souhaite plus écouter d’autres propositions. L’OM, de son côté, veut lui offrir un rôle fort dans l’équipe.

Après les arrivées de CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM poursuit activement son mercato avec un focus sur la défense centrale. Joel Ordoñez, 21 ans, s’est rapidement imposé comme la priorité. Formé à Independiente del Valle comme un certain Willian Pacho (PSG), le joueur a séduit les dirigeants olympiens par sa puissance physique et sa maturité.