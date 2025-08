L’OM a choisi ses quatre prochains transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM a lancé un chantier d’envergure cet été. En renouvelant une partie de son effectif, le club phocéen affiche une stratégie claire : construire une équipe plus jeune, dynamique et compétitive sous les ordres de Roberto De Zerbi. Cinq renforts sont déjà arrivés pour un total estimé à 50M€. Et le mercato est encore loin d’être terminé.

Le mercato de l'OM est lancé. La formation phocéenne a enregistré cinq départs significatifs : Luis Henrique, Valentin Rongier, Quentin Merlin, Ismaël Koné et Luiz Felipe. Des ventes qui ont rapporté environ 45 M€ au club. Côté arrivées, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà attiré cinq nouveaux visages : Pierre-Emerick Aubameyang, de retour après un an en Arabie saoudite, CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina et Igor Paixao, dont le transfert a été officialisé ce vendredi soir. Ces cinq recrues ont coûté près de 50 M€.

Une recrue en approche Mais le mercato est loin d’être clos. Selon La Provence, l’OM souhaite encore renforcer quatre postes prioritaires : un défenseur central, un latéral droit, un milieu axial et un ailier droit. Sur le flanc offensif, Foot Mercato et la Minute OM annoncent des discussions avancées avec la Juventus pour le transfert de Timothy Weah. L’ailier américain est séduit par le projet marseillais. Le club négocie un prêt avec option d’achat obligatoire de 15M€, ce qui pourrait bientôt aboutir.