L’OM touche un jackpot de 12M€

Jean de Teyssière

Malgré la défaite face à Brighton et la perte de la première place de son groupe en Ligue Europa, l'OM va tout de même toucher un joli pactole. Selon les calculs de Sportune, le club phocéen va empocher la somme de 12,7M€ suite à sa qualification pour le tour suivant de la Ligue Europa. Un montant qui devrait faire du bien aux caisses marseillaises.

Gennaro Gattuso avait prévenu qu'aller chercher un résultat sur la pelouse de Brighton serait difficile. Il a eu raison, l'OM s'étant incliné 1-0, à cause d'un but inscrit à la 89ème minute par Joao Pedro. Mais l'OM peut se consoler, car le montant qui arrivera dans les caisses du club suite à cette deuxième place devrait donner le sourire aux dirigeants marseillais.

Une qualification qui rapporte

Rien qu'avec sa participation à la phase de poules de la Ligue Europa, l'OM a touché 3,63M€. Un montant qui augmente suivant les résultats obtenus durant les six matchs, sa place finale dans le groupe et les droits TV. Tous ces montants mis bout à bout, le pactole marseillais prend de l'épaisseur.

L'OM va toucher près de 13M€