L’OM s’inquiète pour sa star, une grande nouvelle arrive

Les prochains matchs sont très importants pour l’Olympique de Marseille, qui après la défaite face au RC Lens (2-1) n’a plus le droit à l’erreur pour espérer une qualification directe en Ligue des Champions et la course reprendra ce dimanche avec la réception du SCO Angers. Mais l’OM pourra-t-il compter sur son meilleur élément ?

Certains les voyaient revenir gêner le PSG dans le dernier sprint final, mais les Marseillais se sont pris les pieds dans le tapis et ont laissé la deuxième place de Ligue 1 au RC Lens. Un véritable coup dur pour l’OM, qui mise toute saison sur une qualification en Ligue des Champions.

Une défaite et deux blessés pour l’OM

Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, l’OM a également enregistré deux blessés de taille, avec Samuel Gigot et Alexis Sanchez. Le défenseur a été touché à la cheville, tandis que l’attaquant chilien a été remplacé dès la mi-temps contre Lens, à cause d’un problème à une cuisse.

Alexis Sanchez pourrait faire son retour contre Angers

D’après les informations, ça ne serait pas très grave pour Alexis Sanchez, qui pourrait donc postuler pour la réception du SCO Angers au Vélodrome. La situation semble être un peu plus compliquée pour Gigot, dont la présence pour le prochain match de l’OM ne peut pas encore être confirmée.