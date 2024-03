L'OM s'est trouvé «un guerrier», du lourd est annoncé

Arnaud De Kanel

De nouveau impérial jeudi face à Villarreal, Leonardo Balerdi marche sur l'eau depuis plusieurs rencontres. Le défenseur argentin a énormément progressé cette saison et il est véritablement en train de franchir un cap. Jean-Louis Gasset et Jordan Veretout lui ont d'ailleurs rendu hommage en conférence de presse ce samedi.

L'OM de Jean-Louis Gasset peut s'appuyer sur une attaque de feu en ce moment, mais également sur une défense de plus en plus solide. En l'absence de Samuel Gigot, Chancel Mbemba est associé à Leonardo Balerdi et c'est une franche réussite. Le défenseur central argentin enchaine les prestations de haut niveau et celle face à Villarreal a poussé les journalistes à questionner Gasset et Jordan Veretout sur l'état de forme actuel de Balerdi. Les deux hommes sont formels : Balerdi n'a pas fini d'impressionner.

OM : La mauvaise nouvelle est confirmée pour Gasset https://t.co/gY9z73gAcw pic.twitter.com/IxarC7WHHk — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

«Il pourra faire une grande carrière»

« Balerdi, je ne suis pas surpris, il progresse de jour en jour, je le vois à l'entraînement. Il nous donne confiance, il a de la sérénité, il n'est pas embêté avec les pieds. Il est solide, c'est un grand défenseur. S'il continue sa progression, il pourra faire une grande carrière », a tout d'abord lâché Jordan Veretout en conférence de presse ce samedi avant que Jean-Louis Gasset n'emboite le pas.

«Je pense qu'il a un très bel avenir»