L’OM se rate, une explication est trouvée en interne

Tenu en échec par Montpellier (1-1), l’OM a enchaîné un cinquième match consécutif sans victoire à domicile. Que ce soit du côté de Dimitri Payet ou d’Igor Tudor, les deux hommes ont regretté la programmation de la rencontre, qui s’est tenue un vendredi soir, après une trêve internationale et des retours tardifs de sélection.

L’OM n’y arrive pas. Force est de constater que les hommes d’Igor Tudor sont bien moins performants à domicile qu’à l'extérieur. À l’occasion de la réception de Montpellier vendredi soir, ils ont enchaîné un cinquième match d’affilée sans victoire à domicile. L’entraîneur marseillais devait gérer les retours tardifs de sélection de certains de ses joueurs après cette trêve internationale, notamment en ce qui concerne Chancel Mbemba, Eric Bailly et Alexis Sanchez. Les trois hommes ne se sont entrainés que jeudi avec leurs coéquipiers, même si seul le Chilien était titulaire contre Montpellier.

« Cela fait deux fois qu'après les trêves, on joue le vendredi »

Après la rencontre, Dimitri Payet a pesté contre la programmation de la rencontre. « Sans trouver d'excuses, on n'a pas eu d'autre choix que de préparer ce match dans l'urgence, avec des joueurs arrivés avant-hier soir, certains ont joué d'autres non. Ce n'était pas la préparation optimale. Au-delà de ça, on a manqué de rythme, de tout ce qui nous fait gagner habituellement. On a peu tenté, on a eu peu d'occasions. Je ne prends pas ça comme une excuse mais il faut le souligner. Cela fait deux fois qu'après les trêves, on joue le vendredi. Je ne dis pas que c'est contre l'OM mais il faut peut-être se pencher sur la question et voir avec les diffuseurs si après une trêve - que ce soit nous ou une autre équipe - on puisse réfléchir à ne pas avoir de match le vendredi. On a beaucoup d'internationaux, c'est un détail qui a compté mais ce n'est pas une excuse », a-t-il lâché en zone mixte.

« On a payé cher la trêve internationale »