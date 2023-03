Inquiétude à l’OM, une bonne nouvelle tombe

Hugo Chirossel

Alors que l’OM reçoit Montpellier ce vendredi soir, il y a plusieurs interrogations sur les joueurs à disposition d’Igor Tudor. Si Azzedine Ounahi sera absent jusqu’à la fin de la saison, Chancel Mbemba, Eric Bailly et Alexis Sanchez sont revenus tardivement après avoir joué avec leur sélection. L’entraineur marseillais devrait en tout cas enregistrer le retour de Sead Kolasinac.

Deuxième de Ligue 1 avec deux points d’avance sur son premier poursuivant, le RC Lens, l’OM entre dans le sprint final de sa saison. Cela commence dès ce vendredi avec la réception de Montpellier à l’Orange Vélodrome. Une rencontre pour laquelle Azzedine Ounahi ne sera pas disponible.

Incertitudes pour Mbemba, Bailly et Sanchez

Victime d’une fracture à un orteil, l’international marocain sera absent jusqu’à la fin de la saison. Comme l’indique L’Équipe , il y a également des interrogations autour de Chancel Mbemba, Eric Bailly et Alexis Sanchez pour affronter Montpellier, les trois joueurs étant revenus tardivement de leur convocation en sélection.

Kolasinac de retour

Ils ont repris l’entrainement seulement jeudi après-midi avec l’OM et Igor Tudor est attentif à leur état physique. L’entraineur marseillais est également privé de Leonardo Balerdi en défense, qui doit purger un second match de suspension. Le technicien croate devrait en revanche enregistrer le retour de blessure de Sead Kolasinac. Ce dernier s’est entrainé normalement ce jeudi et prétend à une place de titulaire