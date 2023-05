L’OM se rate, le vestiaire pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’OM s’est incliné lors du choc de la 36ème journée de Ligue 1. Sur la pelouse du LOSC, les Marseillais ont sombré face à des Lillois transcendés (2-1). Si la fin de saison du club phocéen laisse planer quelques doutes, le capitaine Valentin Rongier a poussé un gros coup de gueule alors que l’OM se dirige vers une 3ème place en championnat.

Après leur défaite le 6 mai dernier sur la pelouse de Lens (2-1), les joueurs de l’OM avaient pleinement conscience que le match de samedi face à Lille avait des allures de dernière chance. Et alors que les hommes d’Igor Tudor espéraient s’imposer et ainsi mettre la pression sur le RC Lens, ils ont été renversés par les Lillois après avoir sombré en deuxième période (score final 2-1, l’OM menait 1-0 à la mi-temps).

« On a perdu le contrôle du match » concède Valentin Rongier

Ainsi, cette défaite fait mal à l’effectif marseillais. Au micro de Canal + , Valentin Rongier a dressé un constat lucide sur la performance de l’OM ce samedi. « Cette défaite va certainement coûter cher. Parce qu’on était venu ici pour gagner, mettre la pression sur Lens » , déplore ce dernier. « On a failli ce soir, on est énervé, il faut qu’on voie ce qui n’a pas été, mais j’ai l’impression qu’on a perdu le contrôle du match, parce qu’on n’a pas été mis trop en danger en première période. Il nous a manqué un peu de tout. Je pense qu’on a manqué de mouvements sans ballon de courses, ce qui est sûr c’est qu’on prend ces deux buts sur deux pertes de balle, c’est regrettable » .

Valentin Rongier veut « y croire jusqu’au bout »