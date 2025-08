L’OM révèle son numéro 9 pour la saison prochaine

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi n’a jamais hésité à afficher ses choix avec franchise. Dans un effectif marseillais en pleine mutation cet été, l’entraîneur italien a clarifié la hiérarchie au poste d’avant-centre. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a effectué son grand retour à l’OM, le coach a tenu à rappeler que le numéro 9 titulaire s’appellera — pour l’instant — Amine Gouiri.

En pleine reconstruction, l’ OM a enregistré plusieurs arrivées marquantes ces dernières semaines : Angel Gomes, Facundo Medina, Igor Paixao, CJ Egan Riley, et donc le retour très commenté de Pierre-Emerick Aubameyang après une saison passée en Arabie saoudite. De retour dans la cité phocéenne, l'international gabonais a reçu l'ovation du Vélodrome lors de son entrée en jeu face à Séville ce samedi soir (1-1).

Le message fort sur Gouiri

Mais derrière l’émotion du come-back, la concurrence s’annonce féroce. Et c’est bien Amine Gouiri, arrivé l’hiver dernier à l'OM, qui semble avoir les faveurs du technicien. « Cela ne remet rien en question pour (Amine) Gouiri, qui a déjà prouvé sa valeur et son talent, et qui part avec une longueur d’avance sur Aubameyang » a déclaré De Zerbi.