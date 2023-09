L'OM prépare une nouvelle révolution

Jean de Teyssière

L'OM ne connaît pas un début de saison semblable à celui de la saison dernière. A la même époque l'année dernière, l'OM était premier ex-aequo avec le PSG avec 10 points. Avant d'affronter le Toulouse FC, l'OM compte huit points, mais c'est dans le jeu que les critiques touchent déjà Marcelino. Le coach marseillais prépare une révolution dans son système de jeu, qui ne sera pas encore mise en place ce week-end.

Marcelino est arrivé cet été pour remplacer Igor Tudor, qui a plié bagage le 3 juin dernier. Pablo Longoria, président de l'OM, fidèle à sa philosophie des joueurs qui doivent s'adapter à la façon de jouer de l'entraîneur et non l'inverse, a encore enflammé le mercato. Pour le moment, la mayonnaise semble prendre un peu de temps à prendre.

Un changement de système à prévoir ?

D'après RMC Sport, le 4-4-2 ne convenant pas tout à fait à son équipe, Marcelino envisagerait de passer à un système en 4-3-3. Ce qui permettrait à Azzedine Ounahi de trouver sa place, pouvant jouer au poste de milieu relayeur, son poste préférentiel...

«Il faudra avoir le temps de le travailler»