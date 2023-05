L’OM pousse un coup de gueule, le RC Lens lâche sa réponse

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse du RC Lens samedi dernier (2-1), l’OM a du mal à digérer le but refusé à Alexis Sanchez après intervention de l’assistance vidéo. Le club marseillais a même publié un communiqué mardi soir pour exprimer son mécontentement concernant les décisions arbitrales à son encontre cette saison. Présent en conférence de presse ce mercredi, Franck Haise a répondu aux Olympiens.

Quatre jours après la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1), le but refusé à Alexis Sanchez fait encore beaucoup parler. Alors que le Chilien avait ouvert le score dès la huitième minute de jeu, Clément Turpin a invalidé sa réalisation après intervention de l’assistance vidéo, estimant que l’attaquant marseillais était coupable d’une faute sur Kevin Danso.

« Je reste persuadé qu'il y avait faute »

Présent en conférence de presse ce mercredi, en marge de la réception du Stade de Reims vendredi, Franck Haise a de nouveau affirmé que pour lui, Alexis Sanchez avait bel et bien fait faute sur Kevin Danso : « Pour avoir revu plusieurs fois la séquence, je reste persuadé qu'il y avait faute. C'est le rôle du VAR. M. Turpin était loin de l'action, ce n'est pas facile à voir, le VAR l'a aidé mais il y a clairement faute », a déclaré l’entraîneur du RC Lens.

« Marseille qui défend ses intérêts comme chaque club »