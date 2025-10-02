L'OM lui fait vivre un calvaire... à cause du PSG !

Etant donné ses problèmes avec le Lokomotiv Moscou, Lassana Diarra est arrivé à l'OM, en 2015, après plus d'un an sans jouer. Forcément, le milieu de terrain en a fait les frais physiquement. Ayant beaucoup trop sollicité son corps après cette période d'inactivité, à la demande de l'OM avec le PSG en ligne de mire, Diarra n'a pas échappé à la blessure.
« Comme Marseille était en difficulté... »
Ne pas jouer pendant plus d'un an a eu des conséquences pour Lassana Diarra quand il était à l'OM. Lesquelles ? Pour El Pais, celui qui a par la suite joué au PSG a expliqué : « La première année à Marseille, j'ai disputé 49 matchs et à la moitié de la saison, j'ai commencé à avoir des problèmes au genou. Mais comme Marseille était en difficulté, avec l'Europa League en milieu de semaine et une finale de Coupe contre le PSG, le coach m'a dit de tenir le coup ».
« Le corps ne supporte pas de disputer 49 matchs à plein régime en un an »
« Juste avant l'Euro, le 30 mai, je me suis blessé. Tout ça parce qu'après 16 mois sans joueur, le corps ne supporte pas de disputer 49 matchs à plein régime en un an. Impossible. Je manquais d'énergie, mais je ne pouvais pas me reposais car l'effectif était très jeune. Ça crée des déséquilibres. D'abord une inflammation à un genou puis à l'autre puis une blessure au dos. En fait, l'idéal pour ma première année, l'idéal aurait été de disputer 20 ou 30 matchs », a poursuivi Lassana Diarra.