L'OM lui fait vivre un calvaire... à cause du PSG !

Etant donné ses problèmes avec le Lokomotiv Moscou, Lassana Diarra est arrivé à l'OM, en 2015, après plus d'un an sans jouer. Forcément, le milieu de terrain en a fait les frais physiquement. Ayant beaucoup trop sollicité son corps après cette période d'inactivité, à la demande de l'OM avec le PSG en ligne de mire, Diarra n'a pas échappé à la blessure.

Révélé au Havre, Lassana Diarra a retrouvé quelques années plus tard la France. En 2015, le milieu de terrain s'engage avec l'OM. Mais voilà que l'expérience olympienne a été compliquée physiquement pour Diarra, qui n'avait plus le rythme pour évoluer autant au plus haut niveau...

« Comme Marseille était en difficulté... » Ne pas jouer pendant plus d'un an a eu des conséquences pour Lassana Diarra quand il était à l'OM. Lesquelles ? Pour El Pais, celui qui a par la suite joué au PSG a expliqué : « La première année à Marseille, j'ai disputé 49 matchs et à la moitié de la saison, j'ai commencé à avoir des problèmes au genou. Mais comme Marseille était en difficulté, avec l'Europa League en milieu de semaine et une finale de Coupe contre le PSG, le coach m'a dit de tenir le coup ».