L’OM l’envoie à la retraite, l’annonce inattendue !

Entre l’OM et Pierre-Emerick Aubameyang, un break s’est déroulé en pleine histoire d’amour. Néanmoins, après un an de séparation, les deux parties se sont retrouvées cet été en convenant un contrat pour deux saisons. Et le terme de cette idylle devrait sonner le glas de la carrière du buteur de 36 ans…

Mercredi en début de soirée, une semaine après son arrivée initialement prévue une semaine plus tôt jour pour jour, Pierre-Emerick Aubameyang débarquait sur le sol marseillais en rock-star. Pour son retour à l’OM un an après son départ pour l’Arabie saoudite, le Gabonais ouvrait le second chapitre de son histoire à l’Olympique de Marseille. Second, car il n’y en aura pas de troisième.

«C’est un mec qui doit finir sa carrière chez nous» C’est du moins ce qu’a affirmé l’un des 500 supporters présents à l’aéroport de Marignane : Vincent. A ses yeux, l’attaquant de 36 ans mettra un terme à sa longue et riche carrière en tant que joueur de l’OM où il va signer un contrat de deux saisons après sa visite médicale. « Tout le monde se souvient de son ciseau contre l’Ajax, ses saltos après les buts, c’est un mec qui doit finir sa carrière chez nous ».