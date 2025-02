L’OM fait enrager un Champion du monde !

Arnaud De Kanel

Comme à l'aller, l'OM a renversé l'OL pour s'offrir un succès de prestige face à son rival. Un scénario totalement fou qui a vu les Gones ouvrir le score par l'intermédiaire de Corentin Tolisso avant que Mason Greenwood ne vienne égaliser en reprenant une frappe déviée d'Amine Gouiri. Une égalisation chanceuse selon les Lyonnais qui nourrissent des regrets à l'image du champion du monde 2018 Corentin Tolisso.

Cette saison, l'OM a pris le dessus sur l'OL à deux reprises. Dimanche soir, Luis Henrique a parfaitement repris un centre de Pol Lirola pour donner la victoire au club phocéen devant son public. Forcément dans le camp d'en face, les regrets sont nombreux. Corentin Tolisso estime que l'équipe de Roberto De Zerbi a été très chanceuse sur le but égalisateur de Mason Greenwood.

Le mercato s'emballe à l'OM ! Une offre de 15M€ pourrait attirer Fagioli, le milieu tant désiré par De Zerbi. ⚽ https://t.co/xjikU81qSS — le10sport (@le10sport) February 3, 2025

«Un but qu’on peut éviter»

« On a beaucoup de regrets. On ouvre le score et finalement on prend un but qu’on peut éviter sur l’un de nos temps forts. Je crois que la balle est contrée, elle arrive tout doucement au deuxième poteau et il n’a plus qu’à la pousser dans la cage. En revenant à 2-2, on avait fait le plus dur, mais on prend malheureusement ce troisième but qui nous fait mal parce qu’on perd ce match. On avait vraiment à cœur de faire quelque chose ici mais ce n’est que le début. On va progresser et ça va le faire, j’ai confiance », a déploré le champion du monde 2018 en zone mixte. Une réaction qui contraste bien évidement avec l'euphorie marseillaise.

«Une soirée magnifique»

« L’Olympico, on sait que c’est un match qui n’est pas comme les autres. On sait que c’est un match très important, si ce n’est le plus important de l’année, surtout pour les supporters. Je tiens aussi à remercier les supporters. Vraiment, ce soir, on a senti une ambiance exceptionnelle. Et c’était magnifique, vraiment une soirée magnifique. On est super contents de regoûter à la victoire après deux matchs sans succès. Et c’était important aussi de le faire ce soir face à Lyon », a lâché Bilal Nadir. L'OM aura décidément fait très mal au moral de son rival cette saison.