L’OM était sa dernière chance, il va devoir se relancer

Axel Cornic

Cet hiver plusieurs joueurs ont été liés à l’Olympique de Marseille, mais ils ne sont pas tous arrivés. C'est le cas de Rick Karsdorp, dont l’aventure à l’AS Roma semblait terminée, mais qui va désormais devoir cohabiter avec son entraineur José Mourinho au moins jusqu’à la fin de la saison.

Ces dernières années Pablo Longoria a démontré avoir un solide réseau en Serie A, notamment avec ses nombreux deals avec l’AS Roma. De Pau Lopez à Jordan Veretout en passant par Pau Lopez, on décompte pas mal de Romains ayant connu le succès à l’OM.

Karsdorp obligé de rester à Rome ?

Rick Karsdorp aurait pu être l’un d’eux, mais il n’est finalement jamais arrivé à l’OM au cours du dernier mercato hivernal et va désormais devoir se relancer à l’AS Roma. « Il n’y a rien que Rick désire plus que jouer pour la Roma » a confié son agent Johan Henkes, lors d’un entretien accordé à DeTelegraaf .

« Il a parlé avec l’entraineur et tous les deux ont décidé de bien terminer la saison, ensemble »