Un nouveau mensonge révélé pour le mercato de l’OM

Axel Cornic

Le mercato hivernal a été mouvementé pour l’Olympique de Marseille, avec pas moins de trois recrues bouclées par Pablo Longoria. Le secteur offensif a été la principale préoccupation du président phocéen, même si à l’étranger d’autres pistes ont été évoquées comme celle menant à Rick Karsdorp, latéral droit de l’AS Roma.

Avec Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, on peut dire que le bilan de ce mercato hivernal est plutôt bon, voire très bon. Ça aurait pu aller mieux, puisque d’autres noms ont été liés à l’OM tout au long du mois de janvier...

«C’est un drame», le PSG a rendu fou l’OM https://t.co/jYAjsnKPpo pic.twitter.com/4avhjGiGC3 — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Karsdorp, un nouveau romain à Marseille ?

C’est le cas avec Rick Karsdorp ! Au cours des dernières années l’OM s’est souvent servi du côté de l’AS Roma et la relation entre Pablo Longoria et le directeur sportif romain Tiago Pinto seraient excellentes. Ainsi, lors du clash survenu entre José Mourinho et Karsdorp, l’OM semblait être la solution parfaite.

Il n’y aurait jamais eu d’offre