Il s’avoue vaincu, le PSG et l’OM se frottent les mains

Arnaud De Kanel

Battu par l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 23ème journée de Ligue 1, le RC Lens a chuté du podium et voit le PSG et l'OM s'envoler. L'incroyable dynamique lensoise du début de saison semble bien loin désormais. Franck Haise a concédé que les chances de titre de son équipe se sont sans doute envolées dans le ciel lyonnais.

L'Olympique de Marseille a réalisé la grosse opération du week-end. Le club phocéen a vu le PSG et Lens chuter respectivement face à Monaco (3-1) et à l'OL (2-1) tandis qu'Igor Tudor et sa bande faisaient tomber Clermont. Avec cette défaite à Lyon, les chances de titre s'amenuisent pour le club artésien qui n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs de championnat. Franck Haise l'a constaté lui même après la rencontre.

Le PSG broie du noir, il reprend enfin espoir https://t.co/wXrsfgGBz4 pic.twitter.com/tNv04LpEsW — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

«Il nous manque quelque chose pour être tout là-haut»

Plombé par un Rayan Cherki des grands soirs, le RC Lens pointe à 3 points de l'OM et 8 unités du PSG et est de retour dans « son rang ». Le coach lensois n'y croit plus trop. « Dans le projet global et collectif on y est, on est encore là-haut, mais on voit qu’il nous manque quelque chose pour être tout là-haut », a confié Franck Haise au micro de Prime Vidéo , avant de conclure.

«On est à un haut niveau mais pas un très très haut niveau»