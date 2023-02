Nouveau dérapage : L'OM va prendre cher

La rédaction

Le match entre Clermont et l'Olympique de Marseille s'est terminé sur le score de 2-0 en faveur des Olympiens. Mais ce que l'on retient du match, ce sont les incidents du début de la rencontre, dont les principaux fautifs sont les supporters de l'OM. Des incidents ont éclaté ayant provoqué le décalage du match de 48 minutes. Et l'OM va devoir payer les pots cassés.

Incidents, forces de l'ordre, gaz lacrymogènes... Le stade Gabriel-Montpied de Clermont a été le théâtre d'un spectacle désolant, alors que la rencontre allait débuter. Les joueurs de l'OM et de Clermont étaient prêts à fouler la pelouse quand des heurts ont éclaté à l'extérieur du stade, obligeant les forces de l'ordre à réagir et à envoyer du gaz lacrymogène. Problème, le gaz stagnait dans le stade, occasionnant des pleurs et des difficultés à respirer pour les supporters clermontois, venus en nombre pour ce match de gala.

Une amende...

Selon les informations de L'Équipe , l'Olympique de Marseille va maintenant devoir passer à la caisse suite à ces incidents. Des supporters ont essayé de forcer le passage afin de prendre place dans le parcage visiteur. Le quotidien informe qu'en fonction des éléments qui vont être envoyés à la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et en fonction du lieu où se sont produits ces échauffourées (voie publique ou enceinte du stade), l'OM peut s'attendre à de lourdes sanctions, notamment économiques.

...et des huis-clos

En plus d'une amende infligée au club, les parcages visiteurs de l'OM pourraient être fermés pendant plusieurs matchs. Le fait que les forces de l'ordre se soit déployées pour ramener le calme conduisant à un retard du coup d'envoi de plus de 45 minutes ne devrait pas plaire aux autorités. De plus, l'énorme craquages de fumigènes en début de match ne devrait pas jouer en la faveur du club phocéen.