L'OM envoie un premier message étonnant à Lionel Messi

Arthur Montagne

En l'absence de Kylian Mbappé et de Neymar, Lionel Messi sera clairement le leader offensif du PSG sur la pelouse du stade Vélodrome mercredi soir pour affronter l'OM en huitième de finale de la Coupe de France. Néanmoins, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Valentin Rongier assure qu'il n'y a pas de plan anti-Messi.

Le premier des deux Classiques qui se disputeront au moins de février se déroule mercredi soir à l'occasion du huitième de finale de Coupe de France. Du côté du PSG, il faudra faire sans Kylian Mbappé et Neymar, tous deux blessés. Lionel Messi sera donc l'arme offensive numéro 1 du club de la capitale. Pas de quoi inquiéter Valentin Rongier.

L'info du jour pic.twitter.com/Qmjdgxxm7R — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«On n'a pas de plan anti-Messi»

« On n'a pas de plan anti-Messi, ce serait une erreur car ils ont de bons joueurs à tous les postes. On doit jouer comme d'habitude. On ne sait pas encore la compo et on ne sait pas si le coach va nous demander de faire quelque chose de particulier », assure le milieu de terrain de l'OM à l'occasion de son passage en conférence de presse.

Rongier est ambitieux