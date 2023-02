Il n’a «jamais vu ça», un joueur de l’OM le fait halluciner

Arthur Montagne

Décevant contre l’OGC Nice dimanche soir, Leandro Balerdi n’est pas exempt de tout reproche sur le dernier but des Aiglons inscrit par Bilal Brahimi. L’Argentin a du mal à tenir la comparaison face à Chancel Mbemba et même Samuel Gigot. Et Thierry Henry n’épargne pas le défenseur de l’OM après la défaite contre les Niçois (1-3).

Depuis le début de saison, pendant que Chancel Mbemba tient la défense de l'OM, à ses côtés, Leonardo Balerdi semble plus en difficulté. L'Argentin l'a d'ailleurs confirmé lors de la défaite contre l'OGC Nice dimanche soir (1-3). Et Thierry Henry ne manque d'ailleurs pas de souligner sa responsabilité.

Henry fracasse Balerdi

« J’ai jamais vu quelqu’un ouvrir le chemin du but quand un mec arrive en face-à-face devant toi ! […] Sur le moment, je vois qu’il (Brahimi, ndlr) enroule sa frappe. Mais je me dis, il enroule à quel moment puisque je vois que la balle n’a jamais contourné le défenseur ? Si tu te positionnes comme ça… », lance-t-il au micro de Prime Vidéo, avant d'en rajouter une couche.

«C’est inadmissible ce qu’il fait»