L'OM en guerre avec le PSG : L'annonce inattendue de De Zerbi !

Axel Cornic

Après une première saison s’ajustement, Roberto De Zerbi semble enfin avoir trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Et le technicien italien semble désormais décidé à aller titiller le Paris Saint-Germain, qui est à seulement deux points au classement de Ligue 1.

Depuis le début du projet QSI, jamais l’OM n’a semblé pouvoir ébranler le PSG, alors que d’autres clubs y sont parvenus. Mais l’exploit semble désormais possible, surtout depuis la victoire des Marseillais du les grands rivaux parisiens, lors du dernier Classique (1-0).

« L'équipe de l’OM est forte, mais... » Présent en Italie pour la présentation du livre de Giorgio Perinetti, Quello che non ho visto arrivare, Roberto De Zerbi a envoyé un message clair au PSG. « L'équipe de l’OM est forte, mais comme beaucoup d'autres, nous sommes confrontés à de nombreuses blessures » a expliqué le coach de l’OM.