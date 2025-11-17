L'OM en guerre avec le PSG : L'annonce inattendue de De Zerbi !

Après une première saison s’ajustement, Roberto De Zerbi semble enfin avoir trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Et le technicien italien semble désormais décidé à aller titiller le Paris Saint-Germain, qui est à seulement deux points au classement de Ligue 1.
Depuis le début du projet QSI, jamais l’OM n’a semblé pouvoir ébranler le PSG, alors que d’autres clubs y sont parvenus. Mais l’exploit semble désormais possible, surtout depuis la victoire des Marseillais du les grands rivaux parisiens, lors du dernier Classique (1-0).
« L'équipe de l’OM est forte, mais... »
Présent en Italie pour la présentation du livre de Giorgio Perinetti, Quello che non ho visto arrivare, Roberto De Zerbi a envoyé un message clair au PSG. « L'équipe de l’OM est forte, mais comme beaucoup d'autres, nous sommes confrontés à de nombreuses blessures » a expliqué le coach de l’OM.
« Le PSG est plus fort que tout le monde »
« Le calendrier est infernal, avec un nombre impressionnant de matchs programmés. C'est le football d'aujourd'hui, il faut aller de l'avant » a poursuivi Roberto De Zerbi, dans des propos rapportés par TMW. « Le PSG est plus fort que tout le monde, mais on essaie de se faire une place, un peu plus grande que la saison dernière ».