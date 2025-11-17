De Zerbi : Il annonce la fin à l'OM ?

Roberto De Zerbi est en poste depuis un peu plus d'un an à l'OM. Pour sa deuxième saison sur le banc de touche marseillais, le coach italien prend part à la saison régulière de la Ligue des champions et se doit de finir dans les 24 premières équipes du classement afin de passer à la phase à élimination directe. D'après Daniel Riolo, un échec dans cette quête pourrait avoir son lot de répercussions.
Les débuts de Roberto De Zerbi en Ligue des champions à l'OM sont loin d'être idylliques. Après une défaite concédée sur la pelouse du Santiago Bernabeu en ouverture de cette saison régulière par le biais de deux penalties marqués par Kylian Mbappé (1-2), l'équipe marseillaise était parvenue à rectifier le tir à la maison face à l'Ajax Amsterdam (4-0) à la fin du mois de septembre.
«Si tu ne finis pas dans les 24 de la Ligue des champions...»
S'en sont suivies trois deux nouvelles défaites de rang en C1 face au Sporting Lisbonne (1-2) et l'Atalanta (0-1). A mi-chemin dans ce calendrier de saison régulière de Ligue des champions, l'OM n'est pas en ballotage favorable afin de se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition. Selon Daniel Riolo, comme Luis Enrique s'il ne s'était pas qualifié dans le top 24 la saison dernière, Roberto De Zerbi se retrouverait dans une situation très délicate. « A Marseille aujourd'hui, ils soutiennent tous De Zerbi. Si tu ne finis pas dans les 24 de la Ligue des champions, il va y avoir deux ou trois pit stops pour le train ».
«Ca va descendre un peu du train»
En interview avec Pia Clemens pour 100% PSG sur Ici Paris, l'éditorialiste de RMC a affirmé que Luis Enrique aurait pris la porte si le PSG avait perdu contre Manchester City la saison dernière et qu'une élimination de l'OM en C1 pourrait avoir de lourdes répercussions pour Roberto De Zerbi bien qu'il ait été conforté dans sa position en fin de saison dernière et qu'il dispose d'un contrat courant jusqu'en juin 2028. « Et ça va descendre un peu du train. C'est normal ».