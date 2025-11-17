De Zerbi : Il annonce la fin à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi est en poste depuis un peu plus d'un an à l'OM. Pour sa deuxième saison sur le banc de touche marseillais, le coach italien prend part à la saison régulière de la Ligue des champions et se doit de finir dans les 24 premières équipes du classement afin de passer à la phase à élimination directe. D'après Daniel Riolo, un échec dans cette quête pourrait avoir son lot de répercussions.

Les débuts de Roberto De Zerbi en Ligue des champions à l'OM sont loin d'être idylliques. Après une défaite concédée sur la pelouse du Santiago Bernabeu en ouverture de cette saison régulière par le biais de deux penalties marqués par Kylian Mbappé (1-2), l'équipe marseillaise était parvenue à rectifier le tir à la maison face à l'Ajax Amsterdam (4-0) à la fin du mois de septembre.

«Si tu ne finis pas dans les 24 de la Ligue des champions...» S'en sont suivies trois deux nouvelles défaites de rang en C1 face au Sporting Lisbonne (1-2) et l'Atalanta (0-1). A mi-chemin dans ce calendrier de saison régulière de Ligue des champions, l'OM n'est pas en ballotage favorable afin de se qualifier pour la phase à élimination directe de la compétition. Selon Daniel Riolo, comme Luis Enrique s'il ne s'était pas qualifié dans le top 24 la saison dernière, Roberto De Zerbi se retrouverait dans une situation très délicate. « A Marseille aujourd'hui, ils soutiennent tous De Zerbi. Si tu ne finis pas dans les 24 de la Ligue des champions, il va y avoir deux ou trois pit stops pour le train ».