L’OM éjecte une star : C’est le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ par les dirigeants de l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe en août dernier, Adrien Rabiot a finalement signé au Milan AC en fin de mercato estival. Le milieu de terrain de l'équipe de France règle ses comptes avec la direction du club phocéen, et le clash ne semble pas totalement enterré en lisant les propos de Rabiot au sujet de l'OM.

Le 15 août dernier, alors que l'OM venait de perdre son premier match de la saison à Rennes (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire. Résultat des courses : la direction marseillaise a décidé d'éjecter les deux joueurs et de les placer sur la liste des transferts, et Rabiot a donc signé au Milan AC dans les derniers jours du mercato estival. Et il semble ne pas avoir totalement digéré l'attitude de l'OM...

« Une fin amère » Interrogé par RTL mercredi, l'international français se livre sur la globalité de son année passée en tant que joueur de l'OM : « Je suis ultra content de mon aventure à Marseille, des gens que j’ai pu rencontrer. J’ai pris beaucoup de plaisir lors de cette saison. Le retour en Ligue des Champions ? J’y ai participé grandement. J’en garde de très bons souvenirs, c’est simplement cette fin qui est amère », confie Rabiot, qui charge ensuite son ancienne direction.