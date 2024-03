L'OM change tout, Longoria s'explique

Alexis Brunet

Ces dernières années, l’OM a dû faire face à de nombreux changements d’entraîneurs. En l’espace de quelques saisons, se sont succédé Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso, et donc maintenant Gasset. Le club phocéen a du mal à garder une certaine stabilité, mais doit parfois faire avec les volontés des uns et des autres.

Avec Jean-Louis Gasset, l'OM a déjà connu quatre entraîneurs différents cette saison. D'abord Marcelino, puis Jacques Abardonado comme intérimaire, ensuite Gennaro Gattuso, et enfin Jean-Louis Gasset. Des changements incessants qui ne permettent pas au club phocéen de mettre en place un projet sérieux, et qui entraîne la plupart du temps de mauvais résultats.

Longoria balance sur le départ de Sampaoli

Lors d'une interview pour AS , Pablo Longoria est revenu sur les différents changements d'entraîneurs. Le président marseillais a par exemple révélé comment c'était fait le départ de Jorge Sampaoli. « Sampaoli part en juin et décide de partir en juin, alors que nous préparons la pré-saison... Sampaoli a envoyé des signaux d'alerte et de nervosité. Nous sommes allés au Brésil, chez lui, pour en parler. Nous avons essayé de planifier toute la saison avec lui. Il a décidé de partir et nous avons eu un week-end pour trouver un nouvel entraîneur. »

«Tudor a alors opéré un énorme changement»