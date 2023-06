L’OM a un terrible regret à cause du PSG

Jean de Teyssière

Cette saison nous a offert une mini lutte pour le titre. Le Paris Saint-Germain, pourtant premier de la 1ère à la dernière journée, a vu ses concurrents le rattraper après la mauvaise passe en 2023 et les sept défaites. L'OM et Lens se sont retrouvés à jouer les chasseurs mais finalement, le PSG a maintenu le rythme malgré un petit point d'avance sur Lens à la fin du championnat. Dimitri Payet en a conscience et regrette de ne pas avoir pu jouer le titre.

La saison de l'OM aura été frustrante. Bien placés dans toutes les compétitions, les Olympiens auront réalisé une saison blanche. Pourtant, en Coupe de France, après avoir éliminé le PSG, tout était réuni pour les voir soulever le trophée, mais une improbable défaite face à Annecy en quarts de finale a mis fin au rêve. En championnat, à cinq journées de la fin, l'OM était deuxième de Ligue 1 à 5 points du PSG. Au final, après trois défaites consécutives, le club phocéen a fini à 12 points du PSG, à la troisième place. Frustrant pour Dimitri Payet.

« Le PSG était prenable en championnat »

Dans une interview accordée à France Football , Dimitri Payet évoque la fin de saison frustrante de l'OM : « Le PSG était prenable en championnat ? Oui, c'était l'année où jamais. On finit loin d'eux (troisième, avec 73 points, contre 85) mais on a été assez proches à un moment. »

« On n'a pas su en profiter »