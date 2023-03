L’OM a la pression, il annonce la couleur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu deux fois de suite par le PSG et Annecy, l’OM est dans une situation compliquée. Les hommes d’Igor Tudor auront l’obligation de réagir dès dimanche sur la pelouse du Stade Rennais. Un match que Baptiste Santamaria et ses coéquipiers ont très bien préparé, le milieu breton est en confiance avant de recevoir Marseille.

Alors que l’OM était en pleine bourre, les deux derniers matchs pourraient plomber la saison du club olympien. Battu par le PSG en championnat, Marseille a ensuite été éliminé de la Coupe de France à domicile par Annecy, le 10ème de Ligue 2. Ce qui a considérablement agacé les supporters de l’OM qui attendent un titre depuis maintenant 11 ans. Marseille tentera de rebondir ce dimanche à Rennes.

L’OM doit rebondir à Rennes

Une rencontre capitale dans la course à la Ligue des Champions, surtout que l’OM n’a que deux points d’avance sur l’AS Monaco. Interrogé par Foot Mercato en marge de ce choc, Baptiste Santamaria, le milieu du Stade Rennais, a confiance en son équipe qui vient de gagner à Nantes.

«On est très très bien»