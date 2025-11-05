Lionel Messi à l'OM, il confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l'OM entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara a notamment eu l'occasion de côtoyer un certain Hatem Ben Arfa à Marseille. Et ce qu'il a vu de celui qui a été formé à l'OL l'a laissé sous le choc. L'ancien Olympien a halluciné de la technique de HBA, n'hésitant d'ailleurs pas à le comparer à un certain Lionel Messi.

Ils sont aujourd'hui nombreux à le dire, le talent d'Hatem Ben Arfa était exceptionnel. Si sa carrière n'a en revanche pas suivi, celui qui a évolué à l'OM entre 2008 et 2011 aurait pu aller très haut. Ce n'est pas Souleymane Diawara qui dira le contraire. Ayant côtoyé Ben Arfa à l'OM, le Sénégalais n'en revenait pas de ce qu'il voyait.

« Quand il a envie, t’es mort » Bien placé pour témoigner du talent d'Hatem Ben Arfa, Souleymane Diawara a alors comparé son ancien coéquipier à l'OM à Lionel Messi. En effet, pour Kampo, il a confié : « Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Ben Arfa. C’est un gamin lui. Il est relou. Quand il a envie, t’es mort. Sur la table, il te dribble ».