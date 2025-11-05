Lionel Messi à l'OM, il confirme !

Joueur de l'OM entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara a notamment eu l'occasion de côtoyer un certain Hatem Ben Arfa à Marseille. Et ce qu'il a vu de celui qui a été formé à l'OL l'a laissé sous le choc. L'ancien Olympien a halluciné de la technique de HBA, n'hésitant d'ailleurs pas à le comparer à un certain Lionel Messi.
Ils sont aujourd'hui nombreux à le dire, le talent d'Hatem Ben Arfa était exceptionnel. Si sa carrière n'a en revanche pas suivi, celui qui a évolué à l'OM entre 2008 et 2011 aurait pu aller très haut. Ce n'est pas Souleymane Diawara qui dira le contraire. Ayant côtoyé Ben Arfa à l'OM, le Sénégalais n'en revenait pas de ce qu'il voyait.
« Quand il a envie, t’es mort »
Bien placé pour témoigner du talent d'Hatem Ben Arfa, Souleymane Diawara a alors comparé son ancien coéquipier à l'OM à Lionel Messi. En effet, pour Kampo, il a confié : « Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Ben Arfa. C’est un gamin lui. Il est relou. Quand il a envie, t’es mort. Sur la table, il te dribble ».
« Il n’a pas rien à envier à Messi »
« Je n’ai jamais joué contre Messi, mais je regarde à la télé, il y a beaucoup de similitudes. Au-delà de la carrière, je parle juste footballistiquement, il n’a pas rien à envier à Messi », a-t-il ensuite ajouté sur Hatem Ben Arfa.