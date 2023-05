Ligue 1 : L’OM joue gros

Arnaud De Kanel

Fort de son succès 2 buts à 1 face à une équipe auxerroise bien trop inoffensive, l'OM a conforté sa place de dauphin au classement. Les hommes d'Igor Tudor ont réalisé le gros coup du week-end avant de joueur le match le plus important de leur saison samedi à Lens.

Rien n'est encore décidé dans cette saison passionnante. Une seule chose est sûre pour l'instant, Angers sera en Ligue 2 la saison prochaine. Plus haut, l'ordre du classement peut encore être chamboulé. Samedi, on en saura un peu plus après le choc entre le RC Lens et l'OM, les deux prétendants au siège de dauphin. Au vu des moyens investis, le club phocéen joue évidement un peu plus gros que son rival nordiste.

Monaco s'écroule, l'OM tient bon

Les contours du classement commencent à se dessiner. Sèchement battu sur sa pelouse par Montpellier, l'AS Monaco a sans doute dit adieu a ses derniers rêves de podiums. Et c'est bien normal car devant, l'OM a tenu son rang. Menés contre le cours du jeu, les hommes d'Igor Tudor ont renversé l'AJA en deux minutes, confortant ainsi leur place de dauphin du PSG. Le club phocéen compte 4 points d'avance sur le RC Lens qui compte un match de retard et qui affrontera Toulouse ce mardi, 9 sur le club du Rocher. Les joueurs de Franck Haise sont sous pression puisqu'ils recevront l'OM samedi à Bollaert. Les Marseillais ont hâte d'en découdre.

L'OM prévient Lens