Lewandowski : L’annonce surprise de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa nouvelle performance décevante contre Strasbourg ce week-end en championnat, Amine Gouiri reste un élément majeur de l'OM comme l'a expliqué Roberto De Zerbi. Et le coach italien assure d'ailleurs qu'un profil comme celui de Gouiri est aussi précieux que celui d'un Robert Lewandowski dans un collectif.

C'est un fait, Amine Gouiri n'est pas au meilleur de sa forme actuellement avec l'OM, puisque l'attaquant algérien fait preuve d'un certain déchet face au but comme ce fut le cas vendredi contre le RC Strasbourg. Roberto De Zerbi a évoqué cet épineux sujet lundi en conférence de presse, et l'entraîneur italien de l'OM a réitéré sa confiance envers Gouiri en évoquant un certain Robert Lewandowski pour illustrer ses propos.

« Il est tout aussi important que Lewandowski » « Contre Strasbourg ou le PSG, avoir un joueur devant qui ne marque pas autant de buts que Lewandowski mais qui aime garder le ballon, c'est tout aussi important. Gouiri ne passe pas le moment le plus brillant de sa carrière en termes de buts. C'est lui qui nous a ramené en Ligue des Champions », a lâché De Zerbi.