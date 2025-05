Le vestiaire de l’OM «marabouté», il balance !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une mise au vert salvatrice pour l'OM. En avril, Roberto de Zerbi avait pris la décision d'envoyer son équipe en stage à Rome pour resserrer les liens et aborder au mieux cette fin de saison sous tension. Un choix payant puisque le groupe est revenu transformé de ce voyage, parvenant à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Roberto de Zerbi a fait découvrir aux supporters marseillais le fameux « ritiro ». Très répandue en Italie, cette mise au vert permet de resserrer les liens, loin du camp de base. Le coach de l’OM a décidé d’opérer une stratégie en exil en posant ses valises à Rome. Visiblement, la recette a fonctionné puisque le club marseillais a obtenu de bons résultats lui permettant de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

« Il s’est passé quelque chose »

Lors d’une émission sur France 3 Provence, Michel Aliaga a tenu à féliciter De Zerbi. « Quand ils partent à Rome, il s’est passé quelque chose. Il y avait quelque chose de casser, mais il s’est redonné les moyens de changer de système, d’état d’esprit, de joueurs. J’ai trouvé ça naturel qu’ils aillent se ressourcer à Rome » a confié le journaliste marseillais.

Le vestiaire est conquis

Son confrère Bruno Blanzat a trouvé l’équipe métamorphosé après ce voyage. « La décision est rarissime en France et plutôt répandu en Italie. D’ailleurs, De Zerbi est Italien et Benatia a longtemps joué en Italie. On voit qu’au final, ça a servi à l’OM. J’ai l’impression qu’ils se sont faits maraboutés. Je n’ai pas reconnu l’OM entre la première partie à Rome et le retour. Ça a été un bienfait monumental » a-t-il confié. Et ce ne sont pas les principaux intéressés qui diront le contraire. Attaquant de l’OM, Amine Gouiri a évoqué les points positifs de ce stage. « Ce séjour à Rome nous a fait énormément de bien, ça nous a sorti un peu de notre routine de la Commanderie et ça a resserré les liens » a-t-il déclaré.