Le vestiaire de l’OM lâche un message puissant

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu 2-1 samedi soir sur la pelouse du LOSC, l’OM a laissé passer l’occasion de mettre la pression sur le RC Lens et a quasiment dit adieu à ses espoirs de 2ème place. Une défaite qui fait mal pour Marseille mais qui n’empêche pas Jonathan Clauss de garder espoir.

C’était sans aucun doute le match à ne pas perdre. Dans une rencontre qui a tristement démarré, l’OM a réussi à trouver la faille grâce à Jonathan Clauss, avant de se saborder en deuxième période. Un pénalty concédé bêtement, une perte de balle qui amène à un deuxième but et une septième défaite en Ligue 1. Difficile à digérer mais logique tant l’OM n’aura quasiment rien montré.

Le RC Lens peut plier le championnat

Ce dimanche, le RC Lens a l’occasion de creuser l’écart et de sceller quasi définitivement la course à la 2ème place. En cas de succès à Lorient, les Sang et Or prendraient 5 points d’avance sur l’OM, à deux petites journées du terme du championnat. Ce qui devrait largement suffire pour s’offrir une qualification historique en Ligue des Champions.

La presse italienne lâche une bombe sur l’entraîneur de l’OM https://t.co/40q4zNV1gS pic.twitter.com/e9LtvU61sF — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Jonathan Clauss veut y croire