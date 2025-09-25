Le PSG prêt à bouger son entraîneur : De Zerbi refuse de le suivre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Luis Enrique pourrait avoir son propre espace au Parc des Princes dans les prochains jours, afin de suivre au mieux la prestation des joueurs du PSG depuis la tribune, Roberto De Zerbi ne partage pas le même emballement à l’idée de prendre de la hauteur ce vendredi, contre Strasbourg.

Victime d’une fracture de la clavicule lors de la dernière trêve internationale, Luis Enrique a laissé sa place sur le banc du PSG à son fidèle adjoint Rafel Pol pour le match face au RC Lens, s’installant ainsi dans les tribunes du Parc des Princes. Une expérience concluante pour l’Espagnol, qui a renouvelé l’expérience en Ligue des champions, pour la première période du match contre l’Atalanta.

Luis Enrique heureux en tribune, pas De Zerbi « D’en haut, je prends beaucoup d'informations que je peux utiliser à la mi-temps, s’était justifié Luis Enrique au micro de Canal+. Avoir plus d'informations, c'est important pour moi. Les joueurs sont habitués. Rafel (Pol), mon adjoint, sera là (à sa place, au bord du terrain) et ce qu'il va dire aux joueurs, c'est grâce à ce que j'ai vu depuis la tribune ». Désormais, Luis Enrique pourrait régulièrement apparaître en tribune puisque le PSG aurait décidé de lui réserver un espace dédié au Parc des Princes. Si certains entraîneurs de Ligue 1 ont reconnu les bienfaits de la méthode, Roberto De Zerbi ne semble pas aussi emballé.