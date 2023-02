Le PSG en feu, la réponse hallucinante de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'attitude d'Igor Tudor a surpris lors du choc face au PSG dimanche dernier. Doté d'un caractère entier, l'entraîneur de l'OM est apparu éteint sur le bord de la pelouse, mais aussi dans le vestiaire. Le technicien croate se serait montré fataliste, devant la prestation de son adversaire. Mais malgré la copie moyenne rendue par son équipe, le coach ne regrette aucun de ses choix.

La douche froide pour l'OM. En pleine confiance ces dernières semaines, le club marseillais n'a pas existé face au PSG, malgré le soutien d'un Vélodrome complet (défaite 0-3). Installé sur le banc, Igor Tudor est apparu éteint, tout comme ses joueurs.

«Ça m’interpelle» : Il remet déjà en question le transfert record de l’OM https://t.co/TXQ13rbocS pic.twitter.com/tr87dOxBdH — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Un Tudor éteint face au PSG

Comme le relate RMC Sport , l'entraîneur de l'OM est apparu perdu sur le bord de la pelouse. Alors qu'il a l'habitude de réagir très vite lors des rencontres, Tudor est resté, cette fois, apathique. Le premier changement de la rencontre n'a eu lieu qu'à la 66ème minute, à un moment où le match était, quasiment, joué.

Tudor ne regrette rien

Les choix d'Igor Tudor interpellent. Certains espéraient voir une équipe marseillaise positionnée un peu plus bas sur le terrain, laissant, volontairement, la balle au PSG pour mieux les contrer. Mais ne comptez pas sur lui pour reconnaître de possibles erreurs. A en croire les informations de RMC Sport , le technicien croate ne regretterait aucune de ses décisions. Le coach marseillais a perdu avec ses idées, et ne compte pas renier son caractère joueur et offensif. Car selon lui, c'est l'un des seuls moyens pour atteindre les objectifs fixés par la direction.

Tudor a reconnu la supériorité du PSG