«Le PSG a écrabouillé l'OM», il cible un gros problème à Marseille

La rédaction

Lors de la clôture de la 25ème journée de Ligue 1, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique de Marseille, et ce, grâce à un Kylian Mbappé de gala, auteur de deux buts et d'une passe décisive. Cette victoire fait du bien et permet au PSG de souffler après avoir passé un mois de février très difficile. Avec désormais huit points d'avance sur son dauphin marseillais, le PSG semble filer tout droit vers le titre. Pour Marseille, en revanche, les joueurs semblent manquer de conditions physique. C'est du moins l'analyse de Pierre Ménès.

La démonstration de force du PSG, malgré les bonnes occasions marseillaises de début de match, ont semblé laisser apparaître un contre coup physique chez les joueurs de l'OM. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle connue par Marcelo Bielsa, avec lequel les joueurs de l'OM avait commencé la saison tambour battant, étant même champion d'automne fin 2014, avant de s'écrouler physiquement.

«Le meilleur match depuis Lille »

Sur sa chaîne YouTube , Pierre Ménès a évoqué le match entre l'OM et le PSG en étant dithyrambique concernant la prestation des hommes de Christophe Galtier. Selon lui, le championnat de France est plié, et Paris a passé un message fort à ses concurrents : « On n'a pas reconnu le PSG ! C'est le meilleur match depuis le 1-7 à Lille l'été dernier. Une forte victoire du PSG, qui met une claque monstrueuse au championnat. Le calendrier du mois de mars sera plus clément en championnat pour les Parisiens. Le PSG a frappé un grand coup, et voir un bon Paris, ça change ! »

« L'OM a semblé en dessous sur le plan physique »