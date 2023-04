«Le plus fort», l’OM craque pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Après un succès face au PSG en Coupe de France, l'OM comptait réaliser la même performance en championnat pour faire un rapproché au classement. Mais à la différence de la rencontre de coupe, Kylian Mbappé était présent et il a fait très mal aux Phocéens. Pour le coach Igor Tudor, l'attaquant parisien est tout simplement le meilleur joueur du monde actuellement.

Depuis la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé est passé dans une autre dimension. L'attaquant a marqué les esprits notamment en inscrivant un triplé en finale devant plus d'un milliard de téléspectateurs. Désormais, son talent n'est plus discuté, de Madrid à Londres en passant même par Marseille où Igor Tudor, le coach de l'OM, l'a couvert de louanges. Le Croate et son équipe ont fait les frais de Mbappé en championnat lors du dernier Classico et l'ancien joueur de la Juventus n'a pas oublié.

Ils vivent un calvaire, l’OM monte au créneau https://t.co/e7Let7v1AE pic.twitter.com/mc6bvZFjn2 — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«Mbappé est le plus fort au monde»

« S'ils veulent gagner, ils gagnent. Après, il y a (Kylian) Mbappé. J'ai un immense respect pour (Lionel) Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd'hui Mbappé est le plus fort au monde et l'équipe n'est pas du tout la même avec ou sans lui », a lâché Igor Tudor dans un entretien accordé au journal L'Equipe . L'OM avait bien profité de son absence en Coupe de France en l'emportant deux buts à un.

«Avec lui ils ont gagné»