«Le pire…», l’annonce surprenante de Nasri sur l’OM !

Invité à donner les trois pires maillots qu’il a portés dans sa carrière, Samir Nasri a notamment cité un de ceux qu’il a eus à l’OM, pendant sa toute première saison en professionnel. L’ancien international français a également cité un de Manchester City, lors de l’exercice 2012-2013, et d’Antalya, où il n’est resté que six mois.
Alors qu’il fait la tournée des médias à l’occasion de la sortie du documentaire retraçant sa carrière, « Samir Nasri : Rebelle », Samir Nasri a été interrogé par Dégaine (by So Foot) sur les trois pires maillots qu’il a portés dans sa carrière.
« Il y en a un de Marseille qui était noir et jaune, ma première année, que j’ai pas trouvé fou »
Le joueur formé à l’OM a commencé par citer un de ceux qu’il a portés lors de sa toute première saison en professionnel à Marseille, en 2004-2005 : « Alors, il fait débat parce que je l’aime bien, mais je le trouve pas très… Il y en a un de Marseille qui était noir et jaune, ma première année, que j’ai pas trouvé fou. »
« Il y en avait un de City, 2012-2013 »
Samir Nasri a poursuivi en citant deux maillots qu'il a portés à Manchester City et à Antalya : « Il y en avait un de City, 2012-2013. Un bordeaux que je trouvais pas top. Et celui d'Antalya que j’ai porté. Parce que l’expérience s’est mal déroulée (rire). »