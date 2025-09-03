«Le pire…», l’annonce surprenante de Nasri sur l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité à donner les trois pires maillots qu’il a portés dans sa carrière, Samir Nasri a notamment cité un de ceux qu’il a eus à l’OM, pendant sa toute première saison en professionnel. L’ancien international français a également cité un de Manchester City, lors de l’exercice 2012-2013, et d’Antalya, où il n’est resté que six mois.

Alors qu’il fait la tournée des médias à l’occasion de la sortie du documentaire retraçant sa carrière, « Samir Nasri : Rebelle », Samir Nasri a été interrogé par Dégaine (by So Foot) sur les trois pires maillots qu’il a portés dans sa carrière.

« Il y en a un de Marseille qui était noir et jaune, ma première année, que j’ai pas trouvé fou » Le joueur formé à l’OM a commencé par citer un de ceux qu’il a portés lors de sa toute première saison en professionnel à Marseille, en 2004-2005 : « Alors, il fait débat parce que je l’aime bien, mais je le trouve pas très… Il y en a un de Marseille qui était noir et jaune, ma première année, que j’ai pas trouvé fou. »