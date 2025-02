Le boss de l’OM «salit la France», il n’en croit pas ses yeux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans l’embarras après ses déclarations polémiques à l’encontre de l’arbitrage français, Pablo Longoria risque gros. Surtout, le président de l’OM inquiète le FC Nantes, prochain adversaire du club marseillais en Ligue 1. Auprès de l’Equipe, Waldemar Kita a dénoncé la pression mise autour de ce match par le dirigeant espagnol, qui selon lui, salit l’image du football français.

Le craquage de Pablo Longoria fait réagir. Le président de l’OM, qui a affirmé ce samedi à l’issue de la défaite face à Auxerre (3-0) qu’il envisageait de quitter la Ligue 1, est désormais dans le viseur de la commission de discipline de la LFP. Mais surtout, ce dernier a provoqué la colère du FC Nantes, qui affrontera Marseille début mars.

« Il s’est embarqué dans un chemin un peu compliqué »

« Il y a eu des accusations de corruption ? Dans ce cas-là, il faut des preuves, si le président (de l’OM) dit ça, c’est qu’il a des preuves… Tu ne dois pas accuser les gens, sauf si tu en as. Nous, on l’a connu à l’époque, j’ai démarré en 1983, et on pouvait accuser de tricherie si on avait des preuves. Donc c’est tout le mal que je lui souhaite au président de Marseille, parce qu’il s’est embarqué dans un chemin un peu compliqué, donc à lui de s’en sortir », a notamment lâché le coach nantais Antoine Kombouaré sur DAZN.

« Il n'y a pas de problème mais il ne faut pas salir le pays de cette façon-là »

Auprès de l’Equipe, le président Waldemar Kita a quant à lui évoqué la pression que subira l’arbitre lors du prochain match de l’OM : « Oui, elle sera très forte même. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le milieu du foot est touché. Longoria donne l'image que nos arbitres sont achetés. Il parle même d'aller dans une Superligue. Mais de quel droit parle-t-il comme ça ? Il n'est qu'un président délégué salarié et pas un président actionnaire. En plus, il est au conseil d'administration de la Ligue ! Il veut quitter la France ? Il n'y a pas de problème mais il ne faut pas salir le pays de cette façon-là. Il était agent, aujourd'hui, il est devenu président et il se permet beaucoup de choses. Ce n'est pas normal. Et quelle sera la sanction ? », conclut le boss des Canaris.