Le boss de l’OM l’a poussé au départ, il n’a pas digéré

En juin 2021, Pablo Longoria confiait le service communication de l’OM à Jacques Cardoze. Une aubaine pour le journaliste qui a toujours été un fervent admirateur de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, l’aventure a mal tourné et a débouché sur son licenciement un an et demi après sa nomination. Son père est revenu sur cet échec douloureux.

S’étant lancé dans une carrière de journaliste, Jacques Cardoze a toujours été un supporter de l’OM dans son coeur. Et ce, bien qu’il soit natif de Bordeaux. Et en juin 2021, Pablo Longoria qui avait été nommé président du club phocéen en février de la même année prenait la décision d’offrir la direction du service de communication de l’OM à Cardoze.

«C’était un drame pour lui parce qu’il a un amour passionné pour le club et la ville»

Néanmoins, Jacques Cardoze n’a pas pu prendre son pied bien longtemps à ce poste puisqu’il a été marginalisé par les dirigeants de l’OM un an plus tard à l’été 2022. S’en sont suivis des semaines d’arrêt de travail avant un licenciement en décembre 2022. Une fin d’aventure qui a laissé des traces chez Jacques Cardoze. C’est en effet ce que son père a fait savoir à l’occasion d’un portrait en l’honneur de Cardoze pour Le Parisien . « C’était un drame pour lui parce qu’il a un amour passionné pour le club et la ville ».

Cardoze avoue «être suivi depuis des mois» après avoir été licencié par Longoria