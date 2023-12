L’Arabie Saoudite lâche une bombe sur la vente de l’OM, il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rumeurs enflent autour de la vente de l'OM. Il y a quelques jours, une annonce a été lâchée par un journaliste saoudien. Selon lui, le PIF, le fonds d'investissement saoudien, voudrait mettre la main sur le club marseillais. Très actif sur ce dossier, Thibaud Vézirian a réagi à cette information et a donné son avis sur cette source.

Une nouvelle information de taille a été lâchée sur la vente de l'OM. Cette-fois ci, elle provient directement d'Arabie Saoudite. Journaliste pour le média Al-Yaum , Eid Al Misehal annonce que le PIF aurait pour priorité de racheter l'OM dans les prochains mois. Le Milan AC serait également surveillé, mais son objectif principal serait ni plus ni moins que le club marseillais. Alors faut-il prendre au sérieux cette information ? Pour Team Football, Thibaud Vézirian, très actif sur ce dossier, a livré son avis. Et selon lui, ces propos ne sont pas à prendre à la légère.

Vézirian lâche sa réponse

« Il est de la famille Al Misehal, qui est très probablement celle de Yasser Al Misehal, le responsable du football saoudien. On sait que, compte tenu du fonctionnement de l’Arabie Saoudite, ces personnes ne peuvent pas se permettre de dire n’importe quoi, surtout avec leur fonction et leur nom » a déclaré le journaliste. Ce n'est pas la première fois que les médias saoudiens évoquent un possible rachat de l'OM.

« La parole de ces individus ne peut être prise à la légère »