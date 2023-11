La vente de l’OM bouclée ? Il lâche une annonce fracassante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton lié à la vente de l'OM. Alors que certains journalistes français annoncent le départ imminent de Frank McCourt et l'arrivée d'investisseurs saoudiens, d'autres prennent le contre-pied. C'est le cas de Ben Jacobs, qui dément les informations selon lesquelles l'OM changerait de propriétaire dans un avenir proche.

Comme annoncé par le 10Sport.com en juin dernier, l'OM est dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Des émissaires s'étaient rendus à Marseille afin de prendre la température sur ce dossier. Depuis, la situation a bien évolué puisque Thibaud Vézirian annonce que le deal serait bouclé. Journaliste pour Canal + , David Berger avait, lui, évoqué une vente au cours du mois de janvier.

Vézirian annonce la vente prochaine de l'OM

« Le projet OM est énorme. La vente prochainement officielle ? Ce n’est pas qu’à écouter, puisque Mundo Deportivo, The Independent, France Bleu Provence, même L’Equipe commence à laisser penser qu’il pourrait y avoir de façon inéluctable une cession. Canal+ le dit très clairement avec infos en provenance d’Arabie Saoudite. Je l’ai toujours dit, quand une officialisation ne se fait pas, comme cela a été le cas lors des étés 2021, 2022 et 2023, on va à la chasse aux infos, comme cela fonctionne, mais le deal est acté et scellé. Cela en parle de manière de plus en plus librement » a lâché le journaliste lors de l'un de ses lives Twitch.

Une information démentie à l'étranger