La star du RC Lens jubile après avoir écœuré l’OM

Arnaud De Kanel

Seko Fofana avait sorti son plus beau costume samedi soir à Bollaert. Le milieu de terrain et capitaine du RC Lens a réalisé un excellent match en défense aussi bien qu'en attaque puisqu'il a trouvé la faille d'une grosse frappe lointaine avant la mi-temps. Le triomphe modeste, l'Ivoirien s'est montré très satisfait de la prestation de ses partenaires.

Porté par son capitaine Seko Fofana, le RC Lens a réalisé la grosse opération en battant l'OM. Le club artésien a ravi la place de dauphin à son adversaire marseillais notamment grâce à un but de son milieu de terrain ivoirien. Moins en vue cette saison, Fofana était dans un grand soir samedi. En attaque et en défense, il était tout simplement partout et il a écœuré l'OM. C'est donc un capitaine comblé qui a débriefé la rencontre au micro de Canal+ .

«On peut être contents»

« On a mis énormément d'énergie ce soir, avec la foi, on a pu faire énormément de choses, ils nous ont bousculé, il faut le reconnaître. On n’a pas lâché, on leur a fait mal sur quelques situations. On peut être contents ce soir, ça n'a pas toujours été simple, mais les supporters nous ont tout le temps poussés, et à la fin on finit récompensé », a analysé Seko Fofana avant de poursuivre.

«On a la bonne mentalité»