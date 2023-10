La star de l’OM justifie son transfert !

Thomas Bourseau

Une star en a remplacé une autre à l’OM cet été. Alors que le club phocéen a laissé filer Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a déposé ses valises à l’Olympique de Marseille. Et d’après Sportune, le Gabonais serait le joueur qui vend le plus de maillots du club cette saison devant Amine Harit.

Pierre-Emerick Aubamayang a quitté Londres pour débarquer à Marseille à la dernière intersaison. De Chelsea à l’OM, Aubameyang a effectué son grand retour en Ligue 1 dix ans après son départ de l’ASSE.

Le maillot d’Aubameyang est le plus vendu à l’OM

Et bien qu’il ne soit pas en pleine réussite depuis le début de la saison en termes de statistiques (5 buts toutes compétitions confondues) Aubameyang justifie son statut de grande star de l’Olympique de Marseille d’un point de vue marketing. En effet, selon Sportune , repris par le compte X de La Minute OM , le maillot de Pierre-Emerick Aubameyang est le plus vendu de l’équipe et représente deux tiers des recettes du club phocéen cette saison dans ce domaine.

