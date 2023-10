La star de l’OM fait une promesse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l’OM s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3) pour la première de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais. Une nouvelle rencontre sans marquer pour Pierre-Emerick Aubameyang qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1 après 7 journées. Un bilan inquiétant pour l’ancien buteur d’Arsenal, qui promet toutefois d’inverser la tendance.

Alors que l'OM a chuté sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3), Pierre Emerick Aubameyang est de nouveau resté muet. S'il a déjà inscrit quatre buts en Coupe d'Europe, le Gabonais attend toujours de débloquer son compteur en Ligue 1. Mais il promet que c'est pour bientôt.

«Quand le premier va arriver, ça va s'enchaîner»

« Sincèrement, forcément il y a un peu de frustration. Après, je pense qu'avec mon expérience, je sais que quand le premier va arriver, ça va s'enchaîner. Donc je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien », promet l’ancien attaquant d’Arsenal en zone mixte avant d’être relancé sur la mauvaise série de l’OM qui reste sur 5 matches sans victoire.

«Je suis sûr qu'on va réussir à changer ça»