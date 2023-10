«Il rate tout», Riolo veut envoyer une star de l’OM sur le banc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre l’AS Monaco, l’OM s’est incliné pour la grande première de Gennaro Gattuso sur la banc. Une défaite 3 buts à 2 qui a vu Pierre-Emerick Aubameyang conclure un nouveau match de Ligue 1 sans marquer. Daniel Riolo tire donc la sonnette d’alarme, et demande au nouveau coach marseillais d’envoyer le Gabonais sur le banc.

Pour son premier match sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso a vécu une soirée agitée sur la pelouse de l'AS Monaco. Les Marseillais se sont en effet inclinés 3 buts à 2 et ont semblé en difficulté sur le plan défensif. Néanmoins, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas non plus brillé et poursuit sa disette offensive en enchaînant un septième match de Ligue 1 sans marquer. Pour Daniel Riolo s'en est trop.

Inquiétude à l’OM, il donne de ses nouvelles https://t.co/OJ2Bh6kbrd pic.twitter.com/BnDGNdhxpl — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

«Il y a des mecs qui sont fatigués, à se demander s’ils ont le niveau pour jouer»

« Ce n’est qu’une affaire de boulot, l’entraineur d’avant alignait un schéma et ne mettait pas les joueurs dans les bonnes conditions, ok. Il y a 2-2 et c’est une grosse intensité, ça se rentre dedans. Il y a des mecs qui sont fatigués, à se demander s’ils ont le niveau pour jouer. Aubameyang, pareil pour le duo Rongier/Veretout. Ils sont usés, ils courent, ils courent mais pas dans le bon sens. Aubameyang n’était pas là la saison dernière. Pour moi les buts encaissés ne sont pas uniquement dû à une faiblesse défensive. C’est tout le bloc équipe qui est facilement transperçable », explique le journaliste de RMC sur l’ After Foot , avant d’insister sur Pierre-Emerick Aubameyang.

«Ce n’est plus possible, il rate tout ce qu’il fait»