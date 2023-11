La nouvelle star de l'OM prend cher, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang pêche dans la finition depuis quelques semaines. Alors que le numéro 10 marseillais a été sifflé par le public du Vélodrome ce samedi, Adil Rami a estimé que c'était mérité. Malgré tout, l'ancien défenseur de l'OM voit Pierre-Emerick Aubameyang retrouver son sens du but.

En difficulté depuis son arrivée à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang n'arrive plus à faire trembler les filets adverses depuis plusieurs matchs. Ce qui n'a pas échappé aux supporters marseillais. En effet, le public du Vélodrome a sifflé copieusement la star gabonaise lors de sa sortie face au LOSC ce samedi (0-0).

«On attend d’Aubameyang qu’il marque plus de buts»

Interrogé par Prime Video , Adil Rami a donné son avis sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. « Si le Vélodrome est trop dur avec Aubameyang ? Non, il est connu pour ça, quand tu signes à l’Olympique de Marseille, il faut être prêt à accepter cette exigence. Mais là, ça fait un petit moment qu’il n’a pas marqué, l’équipe ne gagne pas non plus. À la limite, si Marseille gagne, il n’y a pas de problèmes, mais là on attend d’un joueur comme Aubameyang qu’il marque plus de buts » , a jugé l'ancien défenseur marseillais, avant d'en rajouter une couche.

«Il va relever la tête»