PSG : Un record est possible sur le mercato ?

Alexis Brunet

Le PSG a l'habitude d'acheter des joueurs pour des sommes folles, mais là il pourrait bien faire parler de lui au niveau des ventes. En effet, à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne déjà tout le monde, et sa côte est très élevée. Si Paris souhaite vendre son milieu de terrain, le transfert pourrait bien atteindre des sommes folles, d'après un recruteur du top six anglais.

Avec Kylian Mbappé, le PSG dispose de l'un des meilleurs attaquants français. Mais il pourrait aussi déjà compter dans ses rangs l'un des meilleurs milieux de terrain français. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est titulaire à Paris, et il fait forte impression. Ses performances sont excellentes, et il se montre souvent décisif, comme face à Montpellier ce week-end, avec un but marqué. Didier Deschamps devrait même probablement faire appel à lui, lors du prochain rassemblement de l’Équipe de France.

«Ça pourrait atteindre des montants records»

Même s'il n'est pas encore majeur, Warren Zaïre-Emery pourrait bien déjà coûter une petite fortune au club qui voudrait le recruter. Le journal L’Équipe s'est justement intéressé au potentiel prix du jeune Français. Le quotidien a interrogé un recruteur du top six anglais, et pour ce dernier, le PSG pourrait battre des records, s'il décidait de se séparer de son milieu de terrain. « Warren, c’est un cas à part. Paris n’est pas vendeur. Et si on partait du principe qu’il l’était, il y aurait une concurrence telle sur ce dossier avec tous les grands clubs européens que ça pourrait atteindre des montants records. OK, c’est Chelsea mais si on part du principe que Lesley Ugochukwu (transféré de Rennes chez les Blues) a été vendu près de 30 M€ alors pour Warren, et encore plus quand on voit son évolution récente en termes de statistiques, il faut multiplier au moins par trois… »

