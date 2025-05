La demande choc faite à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En marge du match spécial organisé ce vendredi soir pour les 125 ans de l'Olympique de Marseille, événement réunissant plusieurs figures marquantes du club, Éric Di Meco, légende phocéenne, a exprimé un souhait singulier au micro de RMC : reposer éternellement au stade Vélodrome, symbolisant ainsi son amour pour l'OM.

Pour beaucoup, l'attachement ressenti pour l’Olympique de Marseille dépasse le cadre du sport. Ce vendredi, le club phocéen célèbre ses 125 ans avec un match spécial réunissant plusieurs de ses légendes, à l’instar de Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Fabrizio Ravanelli, Mamadou Niang, Josip Skoblar, Taye Taiwo ou encore Éric Di Meco, qui a pu se prononcer sur son amour pour l’OM avant l’événement, au micro de RMC.

Di Meco veut ses « cendres au Vélodrome »

Ancienne figure du club phocéen, Éric Di Meco a formulé une improbable demande. « En Angleterre, à City par exemple, il y a l'entrée des médias et sur le côté, il y a un endroit où des gens sont incinérés. Je ne sais pas si j'aurais la permission de le faire à l'OM, mais j'ai dit à mes enfants que je voulais avoir mes cendres au Vélodrome », a confié le consultant.

« Leur dernier voyage, c’est avec les couleurs de l’OM »

Également présent dans l’émission "Rothen s’enflamme", vendredi soir, Pascal Olmeta a lui aussi souligné la passion débordante des fans de l’OM pour leur club de cœur : « Nous, avec Jean-Pierre Papin, on connaît les associations, quand on va voir les familles, les gamins qui vivent dans leur lit d’hôpital, certains savent qu’ils ne vont pas s’en sortir, leur dernier voyage, c’est avec les couleurs de l’OM. La passion jusqu’au bout. Rien que ça, ça te montre l’amour de ce club, et c’est pour ça que des fois, on est critique ».